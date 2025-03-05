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Mert Kömür kimdir? Mert Kömür kaç yaşında, nereli mevkisi ne, hangi takımda oynuyor?

Mert Kömür kimdir? Mert Kömür kaç yaşında, nereli mevkisi ne, hangi takımda oynuyor?
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Bundesliga takımlarından Augsburg forması giyen 19 yaşındaki orta saha oyunucusu Mert Kömür, ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çekti. Hem Almanya hem de Türkiye pasaportu bulunan ve hangi milli takımı seçeceği merak konusu olan genç futbolcu, her iki ülkenin federasyonu da harekete geçti. Peki, Mert Kömür kimdir? Mert Kömür kaç yaşında, nereli mevkisi ne, hangi takımda oynuyor?

TFF, Bundesliga ekibi Augsburg'da forma giyen 19 yaşındaki Mert Kömür'ü A Milli Takım'a kazandırmak için harekete geçti. Alman basınında yer alan haberde federasyon yetkililerinin Mert'in evine kadar gittiği ve kendisine Kenan Yıldız gibi bir gelecek sunduğu aktarıldı. Genç futbolcuyu kaybetmek istemeyen Almanya Futbol Federasyonu ise yetenekli on numaraya öncelikle U21'de şans vermeyi düşünüyor. Mert Kömür kimdir? Mert Kömür kaç yaşında, nereli mevkisi ne, hangi takımda oynuyor?

MERT KÖMÜR KİMDİR?

Doğum: 17 Temmuz 2005 (19yaşında), Dachau, Almanya

Şu andaki takımları: FC Augsburg (#36 / Orta Saha), FC Augsburg II (Orta Saha)

Boy: 1,83 m

Mert Kömür (d. 17 Temmuz 2005), orta saha pozisyonunda oynayan Türk asıllı Alman profesyonel futbolcu. Bundesliga ekiplerinden Augsburg forması giymektedir.

Mert Kömür, bu sezon Augsburg formasıyla 19 maça çıktı. Mert, bu karşılaşmalarda 729 dakika sahada kaldı ve 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 2 milyon Euro olarak gösterilen 19 yaşındaki on numaranın Alman ekibiyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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