TFF, Bundesliga ekibi Augsburg'da forma giyen 19 yaşındaki Mert Kömür'ü A Milli Takım'a kazandırmak için harekete geçti. Alman basınında yer alan haberde federasyon yetkililerinin Mert'in evine kadar gittiği ve kendisine Kenan Yıldız gibi bir gelecek sunduğu aktarıldı. Genç futbolcuyu kaybetmek istemeyen Almanya Futbol Federasyonu ise yetenekli on numaraya öncelikle U21'de şans vermeyi düşünüyor. Mert Kömür kimdir? Mert Kömür kaç yaşında, nereli mevkisi ne, hangi takımda oynuyor?

MERT KÖMÜR KİMDİR?

Doğum: 17 Temmuz 2005 (19yaşında), Dachau, Almanya Şu andaki takımları: FC Augsburg (#36 / Orta Saha), FC Augsburg II (Orta Saha) Boy: 1,83 m Mert Kömür (d. 17 Temmuz 2005), orta saha pozisyonunda oynayan Türk asıllı Alman profesyonel futbolcu. Bundesliga ekiplerinden Augsburg forması giymektedir.

Mert Kömür, bu sezon Augsburg formasıyla 19 maça çıktı. Mert, bu karşılaşmalarda 729 dakika sahada kaldı ve 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 2 milyon Euro olarak gösterilen 19 yaşındaki on numaranın Alman ekibiyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.