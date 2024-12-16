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Mert Hakan Yandaş küfür etti mi, ceza alacak mı VİDEO (Fenerbahçe Başakşehir)?

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Trendyol Süper Lig'in 16.haftasında Fenerbahçe, sahasında oynadığı maçta Başakşehir FK'yi 3-1 mağlup etti. Peki, Mert Hakan Yandaş küfür etti mi, ceza alacak mı?

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe'nin RAMS Başakşehir FK'yi 3-1 yendiği maçta Mert Hakan Yandaş'ın küfür görüntüleri ortaya çıktı. Sakatlık nedeniyle kadroda olmayan Yandaş, maçı locadan izlerken Ousseynou Ba'ya küfürler yağdırdı. Mert Hakan Yandaş küfür etti mi, ceza alacak mı (Fenerbahçe Başakşehir)?

MERT HAKAN KÜFÜR ETTİ Mİ?

İlk yarının uzatma dakikalarında Başakşehir'den Ousseynou Ba VAR incelemesinin ardından gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Sakatlığı nedeniyle kadroda olmayan Mert Hakan Yandaş müsabakayı locada izledi. 30 yaşındaki futbolcunun Ba'ya küfürler sarf ettiği görüldü.

2020-2021 sezonunda Galatasaray'ın Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 1-0 yendiği maçtan sonra Arda Turan'a soyunma odasındaki sözlerinden dolayı 2 maç ceza verilmişti. PFDK sosyal medyaya sızan görüntüleri esas almıştı.

Mert Hakan Yandaş küfür etti mi, ceza alacak mı VİDEO (Fenerbahçe Başakşehir)?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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