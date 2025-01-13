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Mert Hakan Yandaş'ın eli neden kırıldı?

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Fenerbahçe'nin kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'ın hafta içinde yapılan antrenmanda eli kırıldı. Tecrübeli futbolcu, özel bir bandajla oynayabileceğini teknik ekibe iletmesinin ardından Konyaspor maçının kadrosuna dahil edildi.

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Mert Hakan Yandaş'ın sakatlığına rağmen Konyaspor maçının kadrosunda yer aldığı ortaya çıktı. Peki, Mert Hakan Yandaş'ın eli neden kırıldı?

MERT HAKAN'IN ELİ NEDEN KIRILDI?

Sarı-lacivertlilerin kaptanlarından olan Mert Hakan'ın hafta içinde yapılan antrenmanda eli kırıldı. TRT Spor'un haberine göre; yaşadığı sakatlığa rağmen Mert Hakan, özel bir bandajla oynayabileceğini teknik ekibe iletti. Ardından kadroya dahil edildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

30 yaşındaki oyuncu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 3'ü ilk 11 olmak üzere 15 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda gol sevinci yaşayamayan tecrübeli orta saha, takımına 3 asistlik katkı yaptı.

Mert Hakan Yandaş'ın eli neden kırıldı?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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