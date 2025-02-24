Mert Hakan derbi öncesi ne paylaştı? Mert Hakan Yandaş ne dedi?

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, 24 Şubat 2025'te oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe derbisi öncesinde yaptığı sosyal medya paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Özellikle saha içindeki hırslı ve mücadeleci tavırlarıyla tanınan Yandaş, Instagram hesabında yaptığı paylaşım sonrası merak konusu oldu. Yaklaşan derbi öncesinde rekabetin dozunun arttığı bu günlerde, Fenerbahçe taraftarları oyuncularına destek verirken, Galatasaray cephesi ise bu paylaşımın anlamını tartışıyor. Peki, Mert Hakan Yandaş derbi öncesinde ne paylaştı, paylaşımıyla ne mesaj vermek istedi? İşte, merak edilenler…

MERT HAKAN NE PAYLAŞTI?

Sarı-lacivertli takımın orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, sosyal medya hesabında karaborsa bilet satışı ve yasa dışı bahis reklamlarıyla ilgili bir gönderme yaparak, ezeli rakibi Galatasaray'a mesaj verdi. Derbilerin sadece saha içinde değil, saha dışında da büyük bir rekabetle geçtiği bilinirken, Mert Hakan Yandaş'ın bu paylaşımı, taraftarlar ve futbol dünyasında farklı yorumlara neden oldu.