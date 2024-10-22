Beşiktaş Kulübü, kaleci Mert Günok'un sağlık durumu hakkında bir bilgilendirme yaptı. Futbol severler, Beşiktaş tarafından yapılan resmi açıklamayı merak ediyor. Beşiktaş bu hafta iki önemli karşılaşmaya çıkacak. Hem Galatasaray derbisinde hem de Lyon karşılaşmasında Mert Günok'un olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Mert Günok Lyon maçında yok mu? Mert Günok Lyon maçında oynamayacak mı? Detaylar haberimizde...

MERT GÜNOK LYON MAÇINDA YOK MU?

Beşiktaş Kulübü, kaleci Mert Günok'un sağlık durumu hakkında bir bilgilendirme yaptı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Futbol A Takımımızın Tümosan Konyaspor ile oynadığı müsabakadaki pozisyonda sol omzunda yaşadığı travma sonrası durumu değerlendirilen oyuncumuz Mert Günok'un MR görüntülemesinde sol omuz üst kas grubunda (supraspinatus) tendon yaralanması saptanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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