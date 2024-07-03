Mert Günok kurtarış izle! Mert Günok son dakika Avusturya kurtarışı izleme linki!
Karşılaşmanın son dakikasında (90+4) kaleci Mert Günok inanılmaz bir kurtarışa imza atarak milli takımımızı son 8 takım arasına yazdırdı. Mert Günok kurtarış izle! Mert Günok son dakika Avusturya kurtarışı izleme linki!
A Milli Futbol Takımımız EURO 2024'te Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Kaleci Mert Günok ise 90+4'te kurtardığı inanılmaz pozisyon ile galibiyetin en büyük pay sahiplerinden oldu. Mert Günok kurtarış izle! !
MERT GÜNOK SON DAKİKA AVUSTURYA KURTARIŞI İZLEME LİNKİ!
EURO 2024 son 16 turunda A Milli Takımımız Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
A Milli Futbol Takımımız EURO 2024'te Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Kaleci Mert Günok ise 90+4'te kurtardığı inanılmaz pozisyon ile galibiyetin en büyük pay sahiplerinden oldu.
MERT GÜNOK SON DAKİKA AVUSTURYA KURTARIŞI İÇİN TIKLAYINIZ