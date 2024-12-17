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Mert Günok futbolculara ne dedi? Mert Günok soyunma odasında futbolculara kızdı mı?

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Beşiktaş, Adanaspor'a 2-1 yenilmişti. Maçın ardından Mert Günok'un soyunma odasında futbolculara nasıl bir tepki gösterdiği merak konusu oldu. Peki, Mert Günok futbolculara ne dedi? Mert Günok soyunma odasında futbolculara kızdı mı? İşte detaylar!

Taraftarların gönlünü almak için sahada özür dileyen Mert Günok ve Salih Uçan, Beşiktaş taraftarından büyük destek görürken, soyunma odasına giden yabancı futbolculara tepki büyüdü. Bu durum, takım kaptanı Necip Uysal'ın devre arasında oldukça sinirlenmesine neden oldu. Beşiktaş camiası, yaşanan bu olayların takımdaki birlik ruhuna nasıl etki edeceğini merak ediyor.

MERT GÜNOK FUTBOLCULARA NE DEDİ?

Mert Günok, "Burada böyle bir skordan sonra burada olmaya yüzüm yok! Utanç verici! Bu formanın ağırlığını herkesin bilmesi gerekiyor. Herkes biliyor mu?' diye sorarsanız, cevap veremem. Takım kaptanı olarak geliyorum ama bir şey diyemiyorum! Sözün bittiği yer! Tamamen utanç verici! Başka da bir şey söylemek istemiyorum!" şeklinde konuştu.

Mert Günok futbolculara ne dedi? Mert Günok soyunma odasında futbolculara kızdı mı?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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