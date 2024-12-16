Üye Girişi
Haberler
Ülkesini muhaliflere bırakıp Rusya'ya kaçan Esad'dan ilk açıklama
Rusya'ya kaçan Esad, günler sonra suskunluğunu bozdu
Asgari ücret için kritik toplantı sona erdi
Asgari ücrette 2. toplantı sona erdi! İşte ilk açıklama
SGK'ya borcu olan 6 belediyeye haciz işlemi başlatıldı
SGK borçları nedeniyle 6 belediyeye haciz işlemi başlatıldı
Esad'la ilgili sessizliğini bozan Bahçeli bir tehlikeyi işaret etti: Kaçınılmaz hale gelecek
Esad'la ilgili sessizliğini bozan Bahçeli bir tehlikeyi işaret etti

Mersin Belediyesi'ne haciz geldi mi? Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin borcu ne kadar?

Mersin Belediyesi'ne haciz geldi mi? Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin borcu ne kadar?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Belediyesi'ne haciz geldi mi ve borcu ne kadar olduğu gündeme geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SGK prim borçları nedeniyle 6 CHP'li belediyeye haciz işlemi uyguladı. Peki, Mersin Belediyesi'ne haciz geldi mi? Mersin Büyükşehir Belediyesi borcu ne kadar?

Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne haciz şoku! Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SGK prim borçları nedeniyle 6 CHP'li belediyeye haciz işlemi uyguladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi borcu ne kadar? Detaylar haberimizdedir…

MERSİN BELEDİYESİ'NE HACİZ Mİ GELDİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'a CHP'li belediyelerin SGK borçları için 'silkeleyin' talimat vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Açık artırma usulüyle asgari ücret açıklayan muhalefeti de, ülke ve millet hayrına bir iş yapacaklarsa, SGK'ya olan birikmiş borçlarını ödemeye davet ediyorum. Sayın bakan kendilerini çok daha kararlı şekilde silkelemende fayda var." ifadelerini kullanmıştı.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN NE KADAR BORCU VAR?

SGK'ya en borçlu belediyeler arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi 5.7 milyar TL ile birinci, İzmir Büyükşehir Belediyesi 5,3 milyar TL ile ikinci, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise 3,3 milyar TL ile üçüncü sırada yer aldı. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin borcu 3 milyar TL, Şişli Belediyesi'nin 1,8 milyar TL, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ise 1 milyar TL olarak kaydedildi. Sabah'ın haberine göre Bakanlık, belediyelerin hem mevduat hem de iştirak şirketlerine ait hesaplarına bloke koydu.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
img

Ülkenin kasası boşken tonlarca dövizi böyle kaçırmış
img

Suriye'nin para birimi değişiyor
img

Şimdiki halleri içler acısı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'a pankartlı protesto
Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'a büyük şok
Yüzlerce kişiyi 'Hoşçakal' coiniyle dolandırıp milyonlarca lirayla sırra kadem bastı
Yüzlerce kişiyi 'Hoşçakal' coiniyle dolandırıp milyonlarca lirayla sırra kadem bastı
Yarışmacının ismi Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu
Yarışmacının ismi Milyoner'e damga vurdu
Battaniye altında bulunan Suriyeliyle ilgili gerçek çok başka çıktı
Mazlum dediler, zalim çıktı
İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
Bir dönem reyting rekorları kıran dizi final yapıyor
İddialı dizi final yapıyor

Son Dakika Haberleri

Ülkesine dönen Suriyeli sayısı kaç? Yemekteyiz Tamer kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Tamer Bey kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Yıldız kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yıldız Hanım kaç yaşında, nereli? Torreira ile Devrim Özkan ayrıldı mı? Torreira ve Devrim Özkan neden ayrıldı? GELİNİM MUTFAKTA 16 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 16 Aralık Pazartesi Gelinim Mutfakta kim kazandı? Yemekteyiz Mine kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Mine Mine kaç yaşında, nereli? Asgari ücret toplantısı bitti mi SON DAKİKA? Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne haciz mi geldi? Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin borcu ne kadar? İzmir Belediyesi'ne haciz geldi mi? İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin borcu ne kadar? Adana Belediyesi'ne haciz geldi mi? Adana Büyükşehir Belediyesi'nin borcu ne kadar? Şişli Belediyesi'ne haciz mi geldi? Şişli Belediyesi'nin borcu ne kadar?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.