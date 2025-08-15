Merkez Bankası yıl sonu dolar tahmini kaç? 2026 dolar ne kadar olacak?

"Merkez Bankası yıl sonu dolar tahmini kaç?" sorusu, yatırımcılar ve dövizle ilgilenenler için büyük önem taşıyor. Yapılan son ankette yıl sonu dolar/TL tahmini güncellendi ve kamuoyu ile paylaşıldı. TCMB tarafından her ay düzenli olarak yayımlanan bu anket, finans çevrelerinin yıl sonu beklentilerini ortaya koyuyor. Peki, "Merkez Bankası yıl sonu dolar tahmini kaç oldu?" İşte güncel rakamlar ve analizler...

MERKEZ BANKASI YIL SONU DOLAR TAHMİNİ KAÇ?

Yıl sonu dolar/TL beklentisi, önceki anket döneminde 43,72 TL iken bu ay 43,96 TL'ye çıktı. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise 47,70 TL'den 48,36 TL'ye yükseldi.

BÜYÜME TAHMİNİ

Ankette 2025 ve 2026 büyüme tahminleri sabit kaldı. Tahminler mayısta olduğu gibi bu dönemde de sırasıyla yüzde 2,9 ve 3,7 oldu.