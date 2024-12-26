MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI Yılın son faiz kararında Merkez Bankası faiz indirimi yapar mı? Aralık ayı faiz kararı enflasyonu nasıl etkiler?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 yılının son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını gerçekleştiriyor. Bu toplantıda alınacak faiz kararı, özellikle enflasyonu kontrol altına almak ve piyasa dengesini sağlamak açısından büyük önem taşıyor. Merkez Bankası'nın, son dönem ekonomi politikaları çerçevesinde bir faiz indirimi yapıp yapmayacağı ise merak konusu oluyor. Peki, Yılın son faiz kararında Merkez Bankası faiz indirimi yapar mı? Aralık ayı faiz kararı enflasyonu nasıl etkiler? Detaylar haberimizde...

MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRİMİ YAPAR MI?

Merkez Bankası'nın bu toplantısında faiz oranlarını düşürüp düşürmeyeceği, piyasa beklentileri ve ekonomik göstergelere bağlı olarak şekillenecek. Daha önceki toplantılarda faiz oranlarında yapılan indirimler, döviz kurlarında dalgalanmalara yol açmıştı. Uzmanlar, bu toplantının kararlarının da benzer etkiler yaratabileceğini öngörüyor.

Faiz indirimi, genellikle piyasada kredi kullanımını artırarak ekonomik büyümeyi desteklemek için kullanılan bir araç. Ancak bu durum, yüksek enflasyon koşullarında fiyat artışlarını tetikleyebilir. Bu nedenle Merkez Bankası'nın, faiz oranlarını sabit tutma ya da düşürme kararı alırken enflasyonla mücadeleyi de göz önünde bulundurması bekleniyor.

Enflasyon üzerinde etkili olabilecek bir faiz indirimi, kısa vadede tüketici kredilerinde ve ticari kredilerde faiz oranlarını düşürebilir. Ancak uzun vadede bu durumun döviz kurları ve fiyatlar genel seviyesi üzerinde baskı oluşturması muhtemel. Merkez Bankası'nın bu dengeyi nasıl kuracağı, alınacak kararla netlik kazanacak.

ARALIK AYI FAİZ KARARI ENFLASYONU NASIL ETKİLER?

Piyasalarda, yılın son faiz kararına dair farklı senaryolar konuşuluyor. Bazı ekonomistler faiz oranlarının sabit tutulacağını öne sürerken, bazıları sınırlı bir faiz indirimi beklentisi içinde. Eğer faiz oranlarında bir indirim yapılırsa, bu kararın özellikle döviz piyasalarına anında yansıması bekleniyor.