Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı hangi tarihte açıklanıyor?
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Merkez Bankası faiz kararı açıklaması için gün sayıyor. Vatandaşlar ise tarih araştırması yapmaya başladı. Altın ve dolar yatırımcılar tarafından yakından takip edilen faiz kararı için beklenene tarih beli oldu. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı hangi tarihte açıklanıyor? İşte detaylar..
Merkez Bankası faiz kararı toplantısı, alınacak faiz kararını merak eden vatandaşlar gündeminde yer alıyor. Ekim ayında Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 1,5 puan indirerek yüzde 10,5'e düşürmüştü. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı hangi tarihte açıklanıyor? Detaylar haberimizde..
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kasım ayı faiz kararı toplantı tarihi detayları belli oldu. Buna ilişkin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı toplantısı 24 Kasım'da yapılacak. Toplantıda alınan karar aynı gün içerisinde saat 14.00'te açıklanacak.