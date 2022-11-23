Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı hangi tarihte açıklanıyor?

Merkez Bankası faiz kararı açıklaması için gün sayıyor. Vatandaşlar ise tarih araştırması yapmaya başladı. Altın ve dolar yatırımcılar tarafından yakından takip edilen faiz kararı için beklenene tarih beli oldu. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı hangi tarihte açıklanıyor? İşte detaylar..