Merkez Bankası faiz artarsa dolar, euro ne olur? Merkez Bankası döviz kuru bugün ne kadar?

Şubat ayına ait Merkez Bankası'nın faiz kararı heyecanla bekleniyor. Ekonomi çevreleri, faiz oranlarının artıp artmayacağı konusunda çeşitli tahminlerde bulunuyor. Bu karar, ekonomi ve finans piyasaları üzerinde büyük bir etkiye sahip. Yatırımcılar ve vatandaşlar, faizlerin durumunu ve Merkez Bankası'nın döviz kuru politikasını yakından takip ediyor. Merkez Bankası'nın Şubat ayı faiz kararı, bugün saat 14.00'te açıklanacak. Peki faizin artması durumunda dolar ne kadar olur? Faiz artarsa dolar, euro kaç olur? Merkez Bankası döviz kuru bugün ne kadar?

FAİZ KAÇ OLUR?

Societe Generale Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika Stratejisti Marek Drimal yaptığı değerlendirmede, TCMB'nin yarınki Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini yüzde 45'te sabit bırakabileceği öngörüsünde bulundu. Drimal ayrıca dolar/TL'de yükselişler olabileceğini aktardı. Ancak doların küresel piyasalarda zayıflayabileceğini ve Türkiye'nin cari dengesinin mevsimsellik nedeniyle iyileşebileceğini söyleyen Drimal, 31 Mart'taki yerel seçimlerden sonra 2'nci çeyrekte TL'nin şansının dönmesinin muhtemel olduğunu aktardı.

Bir diğer merak konusu ise Merkez Bankası'nın bugünkü döviz kurlarının ne kadar olduğu. İşte ayrıntılar;

FAİZ TAHMİNLERİ

Anadolu Ajansı (AA) Finans'ın faiz beklenti anketine katılan ekonomistlerin tümü, Merkez Bankası'nın politika faizini sabit bırakmasını beklediğini dile getirdi.

Reuters'in Merkez Bankası'nın Şubat 2024 faiz kararına ilişkin anketine ise 11 ekonomist katıldı. Ekonomistlerin tamamı Merkez Bankası'nın faizi yüzde 45'te sabit kalacağını tahmin etti. Öte yandan BloombergHT'nin anketine katılan ekonomistler de faizin yüzde 45'te sabit bırakılmasını bekliyor.