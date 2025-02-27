Merkez Bankası dolar ve euro kuru bugün ne kadar? 1 USD kaç TL? 27 Şubat CANLI döviz fiyatları!

Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, hem yatırımcılar hem de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Son günlerde özellikle küresel enflasyon verileri ve merkez bankalarının para politikalarına dair açıklamaları, piyasalarda hareketliliğe neden oluyor. Uzmanlar, Trump'ın gümrük tarifelerine yönelik adımlarının ABD'de enflasyonist baskıları artırma ihtimali taşıdığını ve bunun, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede elde ettiği ilerlemeleri olumsuz etkileyebileceğini ifade ediyor. Peki, 27 Şubat 2025 itibarıyla dolar kaç TL oldu, euro ne kadar? İşte, döviz piyasasında güncel durum…

DOLAR KAÇ TL?

Dolar/TL, saat 10:35 itibariyla yüzde -0,05 değer kaybıyla 36,4330'dan işlem görüyor.

Merkez Bankası euro kuru

EURO KAÇ TL OLDU?

Aynı şekilde Euro/TL yüzde -0,01 azalarak 38,2531'den işlem görüyor.

Merkez Bankası sterlin kuru

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL ise yüzde 0,02 artışla 46,2540'dan satılıyor.

Merkez Bankası dolar kuru