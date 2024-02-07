Merkez Bankası Başkanı neden istifa etti? Hafize Gaye Erkan Merkez Bankası Başkanı istifa mı etti, sebebi ne?

Merkez Bankası Başkanı neden istifa etti? Merak edilmekte ve araştırılmakta. Merkez Bankası'nın başkanlık koltuğuna halihazırda Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Fatih Karahan getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki, Merkez Bankası Başkanı neden istifa etti? Hafize Gaye Erkan Merkez Bankası Başkanı istifa mı etti, sebebi ne?

MERKEZ BANKASI BAŞKANI NEDEN İSTİFA ETTİ?

Son dönemde babasına yönelik iddialarla gündeme gelen Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan görevinden istifa etti. Erkan'ın istifa kararı sonrası bir açıklamada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi. Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen ekonomi programımız, kesintisiz ve kararlılıkla devam etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ekonomi ekibimize ve uyguladığımız programımıza desteği ve güveni tamdır. Merkez Bankası eski Başkanı Sayın Hafize Gaye Erkan'ın aldığı karar tamamen şahsidir ve kendi takdirleridir. Aldığı bu kararı saygı ile karşılıyor ve ülkemize sunduğu kıymetli hizmet ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.