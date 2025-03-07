MERKEZ BANKASI ALTIN KURU: 7 Mart bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? Son dakika CANLI altın fiyatları!

Küresel piyasalardaki gelişmeler, altın fiyatlarında dalgalanmalara neden olmaya devam ediyor. Özellikle ABD'nin Çin'e uyguladığı ek gümrük vergileri ve Çin'in buna karşılık aldığı ekonomik önlemler, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine sebep oluyor. Bu durum, altın fiyatlarında belirgin yükselişlere yol açıyor. Peki, 8 Mart 2025 itibarıyla altın fiyatlarında son durum nedir? Bugün çeyrek altın kaç TL? Yarım altın ne kadar? İşte, güncel altın fiyatları ve detaylar...?

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın saat 15:45 itibariyle yüzde 0,55 artarak 3423,25 'ten işlem görüyor.

Gram altın ne kadar anlık

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın saat 15:45 itibariyle yüzde 0,41 artışla 5544,45'ten işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın saat 15:45 itibariyle yüzde 0,41 artarak 11088,91'den işlem görüyor.

TAM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Tam altın saat 15:45 itibariyle yüzde 0,41 artarak 22143,59'dan işlem görüyor.

ONS altın ne kadar

ONS ALTIN KAÇ DOLAR ANLIK?

ONS altın, saat 15:45 itibariyle yüzde 0,44 artışla 2921,68'den işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da gram altın güne 3447 liradan alınırken 3484 liradan satılıyor.

Kapalıçarşı'da gram altın