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Merkez Bankası Ağustos ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TCMB faiz kararı ne olacak?

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2024 Merkez Bankası faiz oranı toplantısı için geri sayım başladı. Her ay düzenli olarak gerçekleştirilen Merkez Bankası faiz kararı toplantısının bu ay ne zaman yapılacağı merak konusu. Peki, Merkez Bankası Ağustos faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB faiz kararı ne olacak?

Merkez Bankası Ağustos faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB faiz kararı ne olacak? soruları gündeme geliyor. Merkez Bankası faiz kararı toplantı takvimi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Merkez Bankası Ağustos faiz kararı ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizdedir…

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası'nın merakla beklenen faiz kararı, 20 Ağustos 2024 Salı günü saat 14.00'te açıklanacak. Ekonomi çevreleri ve yatırımcılar, bu kritik kararı yakından takip ediyor. Faiz oranlarındaki olası değişiklikler, piyasalar üzerinde önemli etkilere sahip olabilir.

Merkez Bankası Ağustos ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TCMB faiz kararı ne olacak?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLACAK?

AA Finans'ın, 20 Ağustos Salı günü gerçekleşecek TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin beklenti anketine 13 ekonomist katıldı. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor. Ekonomistlerin politika faizi beklentilerinin medyan değeri de faizin yüzde 50 seviyesinde korunacağı yönünde oldu.

Yıl sonu politika faizi beklentilerine gelince, ekonomistlerin ortalama tahmini yüzde 46,50 olarak belirlendi. Yıl sonuna dair yapılan tahminlerde, 2 ekonomist faizin yüzde 50'de kalacağını, 1 ekonomist yüzde 49'a düşeceğini, 3 ekonomist yüzde 47,5, 5 ekonomist yüzde 45, ve 1 ekonomist ise yüzde 40 olacağını öngörüyor. Geçen ay yapılan PPK toplantısında da politika faizi yüzde 50'de sabit bırakılmıştı. Bu ayki toplantıda da aynı kararın alınması bekleniyor.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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