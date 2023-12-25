Memur zammı ne zaman belli olacak? 2024 Memur maaş zammı ne kadar?

Milyonların merakla beklediği asgari ücret zammı bu hafta açıklanacak. Memur maaşlarına ne kadar zam yapılacak merak konusu oldu. Zam miktarının belirlenmesi ve açıklanması süreci yakından takip ediliyor. Arama motorlarında 2024 yılında memur maaşlarına yapılacak zam oranı sorgulatılıyor. Peki, Memur zammı ne zaman belli olacak? 2024 Memur maaş zammı ne kadar? Detaylar haberimizde...

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışan başta olmak üzere, toplumun genelini ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor. İlk toplantısını 11 Aralık'ta, ikinci toplantısını 18 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda, taraflar müzakerelerini sürdürüyor. Bu kapsamda, işçi ve işveren tarafının, görüşmelerde belli bir aşamayı geride bıraktığı öğrenilirken, nihai kararın, devam eden pazarlıkların ardından bu hafta açıklanması bekleniyor.

MEMUR ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari ücret zammının açıklanmasının ardından memur maaşlarına yapılacak zam oranları da netleşmiş olacaktır. Asgari ücretin bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM GELECEK?

Zammın yüzde 40 olması durumunda yeni asgari ücret 15 bin 963 liraya çıkacak. Zam yüzde 45 olursa asgari ücret 16 bin 533 lira, yüzde 50 olursa 17 bin 103 lira olacak.