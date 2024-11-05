MEMUR ZAMMI 4 AYLIK ENFLASYON FARKI! 2025 Memur zammında 4 aylık enflasyon farkı ne kadar, yüzde kaç oldu?

2025 yılı memur zammında, 4 aylık enflasyon farkının belirlenmesiyle birlikte memur maaşlarına yansıyacak olan zammın miktarı da netleşiyor. Bu bağlamda, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim ayları için açıklanan enflasyon oranları dikkate alındığında, toplam 4 aylık enflasyon farkı hesaplanmış oldu fakat asıl maaş zamları henüz netleşmedi. Vatandaşlar, memur zammında enflasyon farkının ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki, 2025 Memur zammında 4 aylık enflasyon farkı ne kadar, yüzde kaç oldu? Detaylar haberimizde...

2025 MEMUR ZAMMINDA 4 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Eylül 2024'te enflasyon oranı aylık yüzde 2,97 olarak kaydedildi. Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, memur ve emeklilerin alacağı zam oranı üzerinde belirleyici olan 4 aylık enflasyon farkı da netleşmiş oldu.

Bu verilere göre, aylık enflasyon oranları şu şekilde sıralandı: Temmuz ayı için yüzde 3,32, Ağustos ayı için yüzde 2,47, Eylül ayı için yüzde 2,97 ve Ekim ayı için yüzde 2,88 olarak belirlendi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve BAĞ-KUR emeklileri, bu süreçte yüzde 12,06 oranında bir zam farkı elde etmişken, memurların maaşlarına yansıyacak olan enflasyon farkı ise yüzde 1,87 olarak belirlendi. Bu durum, memur ve emeklilerin maaşlarını etkileyen önemli bir faktör olmayı sürdürüyor.

MEMUR ZAMMI NE ZAMAN NETLEŞECEK?

2025 yılı için memurların maaş zammı hesaplanırken, yüzde 1,87 oranındaki enflasyon farkına 7. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde belirlenen yüzde 6'lık bir artış eklenmesiyle birlikte toplamda yüzde 7,99'luk kümülatif bir zam ortaya çıkacak. Bu zam, Ocak 2025'te memur maaşlarına yansıyacak ve her ay açıklanan aylık enflasyon oranları doğrultusunda birikimli olarak hesaplanacak.

Bu sistem, memurların maaşlarının enflasyona karşı korunmasını sağlarken, yaşam standartlarının sürdürülebilirliğine de katkıda bulunuyor. Her ay açıklanan enflasyon verileri, maaş artışlarının ne kadar etkili olacağını belirlemede önemli bir rol oynayacak.