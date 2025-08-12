8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, memur ve emekli memur maaşlarının 2026 ve 2027 yıllarındaki artışlarını belirleyecek. Hükümetin ilk teklifinin ardından sendikaların talepleri ve yeni müzakere süreci önümüzdeki günlerde devam edecek. Memur zam teklifi belli oldu mu? SON DAKİKA! Memur zammı ne kadar oldu? İşte detaylar...

MEMUR ZAM TEKLİFİ BELLİ OLDU MU?

Görüşmelere ilişkin açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "2026 ilk 6 ay için yüzde 10. ikinci 6 ay için yüzde 6. 2027 ilk 6 ay yüzde 4 ve ikinci 6 ay yüzde 4. Bu teklif henüz ilk teklifimizdir. Memurlarımızla görüşmelerimiz devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

MEMUR-SEN BAŞKANI NE DEDİ?

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın ise, teklif sonrası yaptığı açıklamada, "Teklifi reddediyoruz. Ortada pazarlık yapılacak bir teklif görmüyoruz. Memurların ve emeklilerin kaybedecek 2 yılı daha yok. Bu rakamlar büyük ve güçlü Türkiye'ye yakışmayan rakamlardır. Kamu işvereni bize sahayı işaret ediyor. Taban aylık refah payı içeren kamuda ayrı statüde aynı işi yapanları eşitleyen bir teklif bekliyoruz. Yarın çalışma bakanlığı önünde olacağız" diye konuştu.

EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR?

Temmuz ayından geçerli olmak üzere memur ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 5 artış yapıldı. Bu yılın ilk 6 aylık döneminde enflasyon, yüzde 16,67 oldu. Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 10,57 artışla birlikte memur ve memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde yüzde 15,57 artış yapılmıştı.

Temmuz 2025 itibarıyla aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 43 bin 726 liradan 50 bin 503 liraya, en düşük memur emekli aylığı 19 bin 617 liradan 22 bin 671 liraya yükselmişti.