Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur ve memur emeklilerinin 2026-2027 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirledi. Vatandaşların en çok merak ettiği "2026 memur zammı ne oldu?" ve "Memur ve memur emeklisi zammı açıklandı mı?" sorularının yanıtı belli oldu. Alınan kararlarla birlikte memur maaşlarına uygulanacak zam oranları ve ek iyileştirmeler kamuoyuna duyuruldu. Peki, Memur ve memur emeklisi zammı açıklandı mı? 2026 MEMUR ZAMMI ne oldu?

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAMMI AÇIKLANDI MI?

Memur Zammı 2026 yılı için birinci dönemde %11, ikinci dönemde ise %7 olarak belirlendi. 2027 yılı içinse birinci dönemde %5, ikinci dönemde %4 oranında artış yapılacak. Böylece milyonlarca memur ve memur emeklisi için 2026-2027 döneminde uygulanacak maaş artışları netleşti.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu ayrıca, taban aylık artışı ve sosyal haklarda da önemli iyileştirmeler kararlaştırdı. Bu kapsamda 2026 yılının ilk döneminde taban aylıklara 1.000 TL seyyanen zam yapılacak. Böylece memur zammı 2026 yılı için yalnızca yüzdelik artışlarla değil, ek ödemelerle de desteklenmiş oldu.

HAKEM KURULU'NUN KARARLARI NE OLDU?

Hakem Kurulu, 23 Ağustos 2025'te başlayan ve 26 Ağustos 2025'te sonuçlanan görüşmelerde toplam 58 maddeyi kabul etti. Bu kararlar arasında yalnızca maaş zammı değil, sosyal ve mali haklarda geniş kapsamlı iyileştirmeler de yer aldı.

Özellikle teknik hizmetler sınıfı (mühendis, mimar, tekniker, teknisyen), sağlık çalışanları (ebe, hemşire, veteriner hekim), avukatlık hizmetleri, şef, amir, müdür yardımcısı ve müdür gibi unvanlı personelin mali haklarında ciddi artışlar sağlandı. Ayrıca, genel idare hizmetleri sınıfı ve yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan, ek ödeme almayan personel için de özel düzenlemeler yapıldı.

Hakem Kurulu kararlarına göre;

Genel zam oranı: 2026 yılı ilk 6 ay %11, ikinci 6 ay %7; 2027 yılı ilk 6 ay %5, ikinci 6 ay %4.

Taban aylık artışı: 2026 yılı birinci dönemde +1.000 TL.

Ek düzenlemeler:

Genel İdare ve Yardımcı Hizmetler Sınıfında ilave ödemeden yararlanmayanlara ek 10 puanlık artış,

Kamu görevlilerinin yabancı dil tazminatlarının artırılması,

Koruma ve güvenlik personeline resmi ve dini bayramlarda fazla mesai ücreti,

Engelli çocuk aile yardımlarında artış,