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Memur ve Emekli Zam Oranı İçin Kritik Süreç

Memur ve Emekli Zam Oranı İçin Kritik Süreç
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TÜİK'in Ağustos enflasyonuyla zam hesabındaki ilk iki aylık veri kesinleşti. Temmuz ve Ağustos verilerine göre yüzde 3,66 fark oluştu; toplu sözleşme zammıyla kesin oran Aralık verisi sonrası netleşecek.

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü, 2027 Ocak ayında maaşlara yansıyacak zam oranına çevrildi. TÜİK'in Ağustos enflasyon verisini açıklamasıyla yılın ikinci yarısına ait ilk iki aylık veri kesinleşti. Temmuz ve Ağustos enflasyonuna göre memur ve memur emeklileri için yüzde 3,66 enflasyon farkı oluştu.

Ocak ayındaki zam yalnızca bu veriyle belirlenmeyecek; 2027 için toplu sözleşmeyle belirlenen yüzde 5 ilk altı ay ve yüzde 4 ikinci altı ay oranları da hesaba katılacak. İkinci yarıyıl enflasyonunun bu oranları aşması durumunda aşan kısım maaşlara eklenecek.

Kesin zam oranı için Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık enflasyon verileri bekleniyor. Bu aylardaki enflasyon yükselirse fark da artacak. Aralık verisi açıklandığında altı aylık enflasyon tablosu tamamlanacak ve toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkının toplamıyla kesin artış oranı netleşecek.

Kaynak: Haber Merkezi
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