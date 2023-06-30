Memur maaşına ne kadar zam gelecek sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Asgari ücrete yapılan ara zammın ardından en düşük memur maaşı ne kadar artacak merak konusu oldu. Peki, Memur maaşına ne kadar zam gelecek? En düşük emekli maaşı kadar, kaç TL? 2023 memur maaşı ne kadar oldu? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla AK Parti İstanbul teşkilatına seslenirken emekli ve memur maaşlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Memur maaşına ne kadar zam gelecek merak konusu oldu. Asgari ücrete yapılan ara zammın ardından gözler memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamlara çevrildi. Vatandaşlar tarafından 2023 en düşük memur zammı araştırılmaktadır. Peki, Memur maaşına ne kadar zam gelecek? En düşük emekli maaşı kadar, kaç TL? 2023 memur maaşı ne kadar oldu? Detaylar haberimizde...

MEMUR MAAŞINE NE KADAR ZAM GELECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamada memur maaşlarıyla ilgili düzenlemenin bayram sonrasında Meclis'e sunulacağını ifade ederken, gözler ilki ocak ayında yapılan emekli ve memur maaş zammına çevrildi. Haziran ayı enflasyonuna göre, memur ve memur emeklilerine temmuz ayında yüzde 14-15 oranında zam yapılması bekleniyor.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da düzenleme için Temmuz ayına işaret etmişti. Işıkhan, "Zaten iki konu vardı. En düşük memur maaşının 22 bin lira olması ve emekli aylıklarında yapılacak iyileştirme, Cumhurbaşkanı'mızın seçim beyanı olduğu için biz bunu torba yasada sunacağız. Meclis tarafından kısa sürede geçmesini sağlayacağız. Meclis tatile girmeden Allah nasip ederse çıkarmayı düşünüyoruz, Temmuz ayında inşallah." diye konuşmuştu.

YÜZDE 74 ORANINDA ZAM

En düşük memur maaşı mevcutta 12 bin 632 lira seviyesinde bulunuyor. Maaş zammı sonrasında bu tutar 22 bin liraya çıkarılması halinde en düşük memur maaşına yüzde 74 oranında zam yapılmış olacak. Memur ve emeklilerin zam oranı 5 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamlarının ardından netleşecek.