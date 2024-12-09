Memur maaş zammı, toplu sözleşme hükümleri ve enflasyon farkına göre belirleniyor. Özellikle enflasyon farkı, memur ve emekli maaşlarına yapılan zam oranlarını doğrudan etkiliyor. "Memur maaş zammı enflasyon farkı nasıl hesaplanıyor?" sorusu, zam dönemi yaklaştıkça kamu çalışanları ve emekliler tarafından sıkça araştırılıyor. Peki, Memur maaş zammı enflasyon farkı nasıl hesaplanıyor? Memur maaş zammı nasıl belirleniyor? Detaylar haberimizde...

ENFLASYON FARKI NEDİR?

Enflasyon Farkı, toplu sözleşmede belirlenen zam oranının gerçekleşen enflasyona yetmemesi durumunda, aradaki farkın maaşlara eklenmesini ifade eder. Bu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine göre hesaplanır ve yılda iki kez uygulanır.

ENFLASYON FARKI NASIL HESAPLANIR?

Memurlar ve emekliler için zam oranı toplu sözleşmelerle önceden belirlenir. Her ay açıklanan TÜFE verileri dikkate alınarak 6 aylık toplam enflasyon hesaplanır.

Eğer 6 aylık toplam enflasyon, toplu sözleşme zam oranından yüksekse, aradaki fark maaşlara eklenir. Memur maaşlarına yapılan zam, toplu sözleşme zammı ve gerçekleşen enflasyon farkının toplamı ile hesaplanır. Bu yöntem, kamu çalışanlarının yüksek enflasyon karşısında maaşlarının değer kaybetmesini önlemek amacıyla uygulanır. Yılın her iki zam döneminde (Ocak ve Temmuz), TÜİK tarafından açıklanan TÜFE verileri üzerinden hesaplanan enflasyon farkı, maaşlara otomatik olarak yansıtılır.