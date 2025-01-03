MEMUR MAAŞ ZAMMI AÇIKLANDI! Memur maaş zammı ne oldu? En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Memur maaş zammı kararları, 2025 yılının ilk ayları için kritik öneme sahip oluyor. Yapılan açıklamaya göre, enflasyon farkı ve refah payı dahil edilerek belirlenen yeni zam oranları, maaşlara yansıyacak. Özellikle en düşük memur maaşı kaç TL olacak sorusu, vatandaşlar tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. Memur maaş zammı detayları kadar, zam oranlarının aile bütçesine etkisi de dikkat çekiyor. Peki, Memur maaş zammı ne oldu? En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Detaylar haberimizde...

MEMUR MAAŞ ZAMMI NE OLDU?

Memur ve memur emeklileri, temmuz ayında yüzde 10'luk sözleşme zammı aldı. TÜİK verilerine göre, temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım ayları olmak üzere toplam 5 aylık enflasyon farkı toplamı yüzde 14,57 oldu. Memur ve memur emeklilerine enflasyon farkının üzerine de toplu sözleşmeden doğan yüzde 6'lık bir zam eklenecek. Aralık ayı enflasyon oranı yüzde 44,38 olarak açıklandı. Buna göre, Memur ve emeklinin zam oranı yüzde 11,55 olarak açıklandı. Enflasyon farkı zammı yüzde 15,75 oldu.

6 AYLIK ENFLASYON KAÇ OLDU?

6 aylık enflasyon oranı yüzde15,75 olarak belirlendi.

EMEKLİ NE KADAR ZAM ALACAK?

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri, 6 aylık enflasyon oranında zam alıyor. Emekli maaşları, 2025 yılının ilk 6 ayında yüzde 15,75 oranında artacak.

MEMUR NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur ve memur emeklileri, temmuz ayında yüzde 10'luk sözleşme zammı almıştı. 6 aylık enflasyonda, bu oranı aşan miktar kadar fark olacak.

2025 yılının ilk 6 ayı için enflasyon farkı yüzde 5,23 oldu. Enflasyon farkının üzerine de toplu sözleşmeden doğan yüzde 6'lık bir zam eklenecek. Memur ve memur emeklilerinin maaşları, 2025 yılının ilk 6 aylık döneminde yüzde 11,54 oranında zamlanacak.