Memur emeklisine ek zam var mı? Emekli memura seyyanen zam yok mu?

En düşük emekli aylığının yükseltilmesine yönelik farklı senaryoların da yer aldığı çalışma, Kabine toplantısında masaya yatırılacak. Vatandaşlar tarafından memur emeklisine ne kadar zam yapılacağı araştırılıyor. Emekli memura seyyanen zam yapılacak mı merak konusu oldu. Peki, Memur emeklisine ek zam var mı? Emekli memura seyyanen zam yok mu? Detaylar haberimizde...

MEMUR EMEKLİSİNE EK ZAM VAR MI?

SSK, Bağ-Kur emeklilerine enflasyonla birlikte refah payı verilmesine ilişkin çalışmayı birlikte yürüten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu hafta Kabine'de sunum yapacak.

EMEKLİLERE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Zam oranının refah payıyla birlikte yüzde 44-45 seviyelerinde belirleneceği tahminleri ön plana çıkıyor. Mevcutta 7 bin 500 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığında kök aylık ve bu tutar üzerine düzenleme konusunda da farklı seçenekler içeren tablolar hazırlandı. En düşük emekli aylığının yükseltilmesine yönelik farklı senaryoların da yer aldığı çalışma, Kabine toplantısında masaya yatırılacak.

YENİ DÜZENLEME NE ZAMAN YAPILACAK?

SSK emeklileri 17-26 Ocak, Bağ-Kur emeklileri de aylıklarını 25-28 Ocak arasında alacak. Yasal düzenlemenin 17 Ocak tarihine kadar yetişmesi mümkün görünmüyor. Bu nedenle düzenleme sonrası refah payı fark olarak hesaplara yatacak. Asgari ücret desteğinin 700 liraya çıkarılmasına yönelik düzenleme bu hafta Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek.