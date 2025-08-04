Memur emekli zammı Temmuz enflasyonu ile ne kadar? SON DAKİKA! TÜİK verileri sonucu zam oranı ne oldu?

Memur emekli zammı Temmuz enflasyonu ile ne kadar? SON DAKİKA! TÜİK verileri sonucu zam oranı ne oldu?
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Memur emekli zammı Temmuz enflasyonu ile ne kadar? SON DAKİKA! TÜİK verileri sonucu zam oranı ne oldu?
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Memur emekli zammı Temmuz enflasyonu ile ne kadar oldu sorusu, milyonlarca kamu çalışanı ve emekli tarafından merakla araştırılıyor. 2025 yılı Temmuz ayına ait enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları da netleşecek. Peki TÜİK verileri sonucu zam oranı ne oldu?

Her yıl ocak ve temmuz aylarında belirlenen zamlar kapsamında, "memur emekli zammı Temmuz enflasyonu ile ne kadar?" sorusu bu dönemde yoğun şekilde gündeme geliyor. TÜİK verileri sonucu zam oranı belirlenirken, hem toplu sözleşme zammı hem de enflasyon farkı dikkate alınıyor. Peki, Memur emekli zammı Temmuz enflasyonu ile ne kadar? SON DAKİKA! TÜİK verileri sonucu zam oranı ne oldu?

MEMUR EMEKLİ ZAMMI TEMMUZ ENFLASYONU İLE NE KADAR?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı. Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,06 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,08 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,52 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 41,13 artış olarak gerçekleşti.

Memur Emekli Zammı Temmuz Enflasyonu ile Ne Kadar? TÜİK Zam Oranını Açıkladı!

TÜİK VERİLERİ SONUCU ZAM ORANLARI NE OLDU?

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