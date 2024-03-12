Melih Başyiğit kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı Melih Başyiğit kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. Yeniden Refah Partisi İzmir Güzelbahçe Belediye Başkan adayı ise Melih Başyiğit. Melih Başyiğit kimdir? Melih Başyiğit nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

MELİH BAŞYİĞİT KİMDİR?

Melih Başyiğit, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi İzmir Güzelbahçe Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.