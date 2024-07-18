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Mehmet Büyükekşi ve Ali Koç neden kavga etti? TFF Başkanlık seçimleri sonuçlandı mı?

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Mehmet Büyükekşi ve Ali Koç neden kavga etti? TFF Başkanlık seçimleri sonuçlandı mı? Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlık seçimleri hakkında belirsizlikler devam ederken, Mehmet Büyükekşi ve Ali Koç arasında yaşanan anlaşmazlık merak konusu oldu. İki isim arasındaki gerginliğin nedeni ve seçimlerin son durumu araştırılıyor.

TFF seçimlerinde konuşma yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mehmet Büyükekşi'ye sert sözlerle yüklendi. Büyükekşi ise Koç'un "Onurlu, şerefli bir insan bu şekilde aday olmaz" sözlerine "Koskoca Fenerbahçe Başkanı böyle konuşamaz" diyerek tepki gösterdi. Peki, Mehmet Büyükekşi ve Ali Koç neden kavga etti? TFF Başkanlık seçimleri sonuçlandı mı?

MEHMET BYÜKEKŞİ VE ALİ KOÇ NEDEN KAVGA ETTİ?

TFF'nin yeni başkanını seçmek için Ankara'da toplanan 4 büyük kulübün başkanı salona tam katılım gösterdi. Genel kurulda konuşma yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mehmet Büyükekşi'yi çok sert sözlerle eleştirdi, ikili arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Mehmet Büyükekşi, Ali Koç'un sözlerine tepki gösterince Divan Başkanı Mehmet Baykan araya girdi.

"Burada 300 delege var ama kimsenin konuşmaya niyeti yok, heyecanı yok! Demek ki dertleri yok. Ben 15 dakika konuşacağım" diyerek sözlerine başlayan Ali Koç, "Hazır UEFA ve FIFA yetkilileri buradayken, altyapımızdan yetişen Merih Demiral'a verilen haksız cezayla ilgili konuşmak istiyorum. Türk devletlerinin tamamında sadece kendimizi ilgilendiren, hiçbir hakaret barındırmayan bir sembol yüzünden verilen ceza haksızdır" ifadelerini kullandı.

Mehmet Büyükekşi ve Ali Koç neden kavga etti? TFF Başkanlık seçimleri sonuçlandı mı?

BÜYÜKEKŞİ VE KOÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe Başkanı Koç'un, "Sayın Büyükekşi, seçildiğiniz taktirde bu şekilde seçilmek sizin vicdanınızı rahatsız etmiyor mu? Onurlu, şerefli bir insan bu şekilde aday olmaz" sözlerine "Koskoca Fenerbahçe Başkanı böyle konuşamaz" diyerek karşılık verdi. Bu tartışmanın ardından Divan Başkanı Mehmet Baykan araya girdi ve Ali Koç, ""Son sözümü geri alıyorum. Ancak siz koskoca Fenerbahçe Başkanı ile ilgili devlet nezdinde yalan söylediniz" dedi. Bu ifadelerin ardından tartışma son buldu.

Mehmet Büyükekşi ve Ali Koç neden kavga etti? TFF Başkanlık seçimleri sonuçlandı mı?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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