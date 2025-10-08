Mehmet Altıparmak kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Mehmet Altıparmak hangi takımları çalıştırdı?
Türk futbolunun gizli kahramanlarından biri… Sahalarda attığı gollerle, teknik direktörlük koltuğunda aldığı risklerle adından söz ettiren Mehmet Altıparmak, futbol dünyasında iz bırakmayı başarmış nadir isimlerden. Peki, Mehmet Altıparmak kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Mehmet Altıparmak hangi takımları çalıştırdı? Mehmet Altıparmak'ın hayatına ve kariyerine dair detaylar haberimizde...
MEHMET ALTIPARMAK KİMDİR?
Türk futbolunun hem saha içinde hem de teknik direktörlük koltuğunda iz bırakan isimlerinden biri olan Mehmet Altıparmak, futbolculuk kariyeriyle olduğu kadar antrenörlükteki başarılarıyla da dikkat çekiyor. Özellikle alt liglerdeki performansı ve takımları Süper Lig'e taşıma konusundaki ustalığıyla tanınan Altıparmak, bugün yeniden futbol gündeminin merkezine yerleşmiş durumda.
Futbolculuk döneminde orta saha mevkisinde görev alan Mehmet Altıparmak, disiplinli oyun tarzı ve liderlik özellikleriyle takım arkadaşları tarafından her zaman takdir edildi. 2006 yılında aktif futbol kariyerine son veren Altıparmak, aynı yıl teknik direktörlük yolculuğuna adım atarak Türk futboluna önemli katkılar sunmaya devam etti. Bugün Amed Sportif Faaliyetler'in başında olan Altıparmak, kariyerinin her aşamasında azimli ve stratejik yaklaşımıyla tanınıyor.
MEHMET ALTIPARMAK ASLEN NERELİ?
Mehmet Altıparmak, 1 Mayıs 1969 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir ve aslen Ankaralıdır. Futbol hayatına da Ankara'da adım atan Altıparmak, genç yaşta Gençlerbirliği'nin altyapısına katılarak profesyonel futbol yolculuğuna başlamıştır. Ankara'da yetişmesi, onun disiplinli oyun tarzını ve saha içindeki soğukkanlılığını şekillendiren temel etkenlerden biri olarak gösterilmektedir.
MEHMET ALTIPARMAK KAÇ YAŞINDA?
1 Mayıs 1969 doğumlu olan Mehmet Altıparmak, 2025 yılı itibarıyla 56 yaşındadır. Futbolculuk kariyerini tamamladıktan sonra antrenörlükte de istikrarlı bir çizgi yakalayan Altıparmak, halen Türk futbolunun en saygın teknik direktörlerinden biri olarak kabul edilmektedir.
MEHMET ALTIPARMAK HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Mehmet Altıparmak'ın futbolculuk kariyeri 1989 yılında Gençlerbirliği ile başlamış ve 2006 yılına kadar çeşitli kulüplerde devam etmiştir. Orta saha mevkisinde görev alan Altıparmak, toplamda 375 lig maçında 78 gol kaydederek golcü yönünü de gösterdi. Özellikle Elazığspor formasıyla geçirdiği dönemde attığı 17 gol, kariyerinin en dikkat çekici performanslarından biri olarak kayıtlara geçti.
OYNADIĞI TAKIMLAR:
Gençlerbirliği
Petrol Ofisi
Denizlispor
Eskişehirspor
Şekerspor
Diyarbakırspor
Elazığspor
Sakaryaspor
Çanakkale Dardanelspor
Yozgatspor
Şanlıurfaspor
Etimesgut Şekerspor
Aktif futbolculuk kariyerini 2006 yılında tamamlayan Altıparmak, aynı yıl teknik direktörlük yolculuğuna başlamıştır.
MEHMET ALTIPARMAK HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?
Teknik direktörlük kariyerine Kocaelispor'da yardımcı antrenör olarak başlayan Mehmet Altıparmak, kısa süre içinde kendi başına takımlar yönetmeye başladı. Özellikle alt liglerdeki başarısıyla dikkat çeken Altıparmak, BB Erzurumspor ve Hatayspor ile yaşadığı Süper Lig'e yükselme başarılarıyla adını duyurdu.
TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPTIĞI TAKIMLAR:
Kartalspor
Tarsus İdman Yurdu
Konya Şekerspor
Altay
Yeni Malatyaspor
Alanyaspor
Denizlispor
Manisaspor
Elazığspor
Gümüşhanespor
BB Erzurumspor
Gazişehir Gaziantep
Akhisarspor
Hatayspor
Kasımpaşa
Gençlerbirliği
Kocaelispor
Esenler Erokspor
Serik Belediyespor
Amed Sportif Faaliyetler (2025 – hâlen)
Altıparmak, takımlarına getirdiği disiplinli oyun anlayışı ve stratejik planlamalarla bilinir. Her kulüpte kısa sürede etkili bir iz bırakan teknik adam, özellikle zor şartlardaki yükseliş hikâyeleriyle tanınmaktadır.