Fenerbahçe'nin Cristian Medina transferi için Boca Juniors ile anlaşma sağladı. Ara transfer dönemine kadar Boca Juniors'ta kalacak olan Arjantinli oyuncu, ocak ayından sarı-lacivertli takıma katılacak. Bonservisine 15 milyon dolar ödenecek olan 22 yaşındaki orta saha ile 5 yıllık sözleşme imzalanacak.Peki, Medina maçı canlı izle! Medina maçı ne zaman? Boca Juniors Medina kadroda mı?

MEDİNA BOA JUNİORS MAÇI NE ZAMAN?

Boca JuniorsTelleres Cordoba maçı 8 Eylül Pazar 01.00'de oynanacak.

MEDİNA MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Boca JuniorsTelleres Cordoba maçı Arjantin Kupası maçı yayıncısı bilinmiyor.

MEDİNAKADRODA MI?

Boca JuniorsTelleres Cordoba maçı kadroları henüz açıklanmadı.