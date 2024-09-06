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Medina maçı canlı izle! Medina maçı ne zaman? Boca Juniors Medina kadroda mı?

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Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde yer alan Boca Juniors forması giyen Cristian Medina transferinde mutlu sona ulaştı. 22 yaşındaki orta saha, ara transfer dönemine kadar Arjantin ekibinde forma giymeye devam edecek. Peki, Medina maçı canlı izleme linki var mı? Boca Juniors Medina kadroda mı?

Fenerbahçe'nin Cristian Medina transferi için Boca Juniors ile anlaşma sağladı. Ara transfer dönemine kadar Boca Juniors'ta kalacak olan Arjantinli oyuncu, ocak ayından sarı-lacivertli takıma katılacak. Bonservisine 15 milyon dolar ödenecek olan 22 yaşındaki orta saha ile 5 yıllık sözleşme imzalanacak.Peki, Medina maçı canlı izle! Medina maçı ne zaman? Boca Juniors Medina kadroda mı?

MEDİNA BOA JUNİORS MAÇI NE ZAMAN?

Boca JuniorsTelleres Cordoba maçı 8 Eylül Pazar 01.00'de oynanacak.

MEDİNA MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Boca JuniorsTelleres Cordoba maçı Arjantin Kupası maçı yayıncısı bilinmiyor.

Medina maçı canlı izle! Medina maçı ne zaman? Boca Juniors Medina kadroda mı?

MEDİNAKADRODA MI?

Boca JuniorsTelleres Cordoba maçı kadroları henüz açıklanmadı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Boca Juniors Soğuk Haber Fenerbahçe Fenerbahçe Arjantin Futbol Spor

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