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Medina Fenerbahçe'de mi? Fenerbahçe Medina'yı aldı mı?

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Fenerbahçe'nin Cristian Medina transferi için Boca Juniors ile anlaşma sağladı. Ara transfer dönemine kadar Boca Juniors'ta kalacak olan Arjantinli oyuncu, ocak ayından sarı-lacivertli takıma katılacak. Bonservisine 15 milyon dolar ödenecek olan 22 yaşındaki orta saha ile 5 yıllık sözleşme imzalanacak. Medina Fenerbahçe'de mi?

Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde yer alan Boca Juniors forması giyen Cristian Medina transferinde mutlu sona ulaştı. 22 yaşındaki orta saha, ara transfer dönemine kadar Arjantin ekibinde forma giymeye devam edecek. Peki, Medina Fenerbahçe'de mi? Fenerbahçe Medina'yı aldı mı?

MEDİNA FENERBAHÇE'DE Mİ?

Yönetim de hocasının talebi sonrasında, son yaptığı teklifi güncelleyerek Boca Juniors'a yeni bir öneride bulundu ve beklemeye geçti.

Ayrılmak istediğini ve Jose Mourinho'yla çalışmayı hayal ettiğini net bir şekilde dile getirdi. Riquelme'nin bu görüşmeden sonra daha ılımlı hale geldiği Medina'yı satmanın daha iyi olacağını kabul ettiği ileri sürüldü.

MEDİNA KİMDİR?

Doğum : 1 Haziran 2002 (22 yıl yaşında), Moreno, Arjantin

Şu andaki takımı : CA Boca Juniors

Boy : 1,76 m

Medina, 2012 yılında Boca Juniors'a transfer oldu ve sekiz yıl boyunca burada gelişimini sürdürdü.

2020 yılında A takıma yükselen Medina, ilk resmi maçını 14 Şubat 2021'de oynadı.

Orta sahada farklı görevlerde etkili olan bu genç yetenek, bugüne kadar oynadığı 155 maçta 9 gol ve 11 asist kaydetti.

Geçtiğimiz sezon ise 25 karşılaşmada 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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