McTominay kimdir? McTominay kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı?

Manchester United'ın 27 yaşındaki İskoç orta sahası Scott McTominay için Ada'ya giden sarı kırmızılı yöneticiler önemli aşama kaydettiği iddia edildi. McTominay kimdir? McTominay kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı?

MCTOMİNAY KİMDİR?

Doğum: 8 Aralık 1996 (27 yıl yaşında), Lancaster, Birleşik Krallık

Scott Francis McTominay (d. 8 Aralık 1996), Premier Lig kulübü Manchester United ve İskoçya milli takımında orta saha oyuncusu olarak forma giyen profesyonel futbolcudur.

McTominay, Manchester United'ın gençlik akademisinde yetişti ve kulüp için ilk maçına Mayıs 2017'de çıktı. Kulüp için 200'den fazla maça çıktı ve FA Cup ile EFL Cup'ı kazandı.

İngiltere'de doğan McTominay, Helensburghlu babası sayesinde İskoçya için oynamaya hak kazandı. İlk uluslararası maçına Mart 2018'de çıktı ve Euro 2020 ve Euro 2024'te takımını temsil etti.