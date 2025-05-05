Mayıs ayı kira artışı oranı ne oldu? 2025 Mayıs ayı kira artış oranı nasıl hesaplanır?

Kira sözleşmesini bu ay yenileyecek milyonlarca vatandaş için açıklanan bu oran, yeni dönem kira bedellerini doğrudan etkiliyor. Vatandaşlar, Mayıs ayı kira artış oranının ne olduğunu merak ediyor. TÜİK enflasyon raporlarına göre Mayıs ayı kira artış oranı da netleşiyor. Peki, Mayıs ayı kira artışı oranı ne oldu? 2025 Mayıs ayı kira artış oranı nasıl hesaplanır?

MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE OLDU?

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %3,00 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %13,36 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %37,86 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %48,73 artış olarak gerçekleşti.

TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE YILLIK %36,09 ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %36,09 artış, ulaştırmada %22,76 artış ve konutta %74,07 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %9,21, ulaştırmada %3,84 ve konutta %9,98 oldu.

TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE AYLIK %2,01 ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %2,01 artış, ulaştırmada %3,80 artış ve konutta %4,66 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,51, ulaştırmada %0,57 ve konutta %0,74 oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı Nisan ayı itibarıyla, 18 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 121 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %36,81 ARTTI, AYLIK %3,10 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %3,10 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %12,71 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %36,81 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %47,82 artış olarak gerçekleşti.