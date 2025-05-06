Mayıs ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz beklentisi ne yönde?

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? sorusu, finans piyasalarının gündeminde ilk sırada yer alıyor. FED faiz kararı sonrası yapılacak açıklamalar, yatırımcıların yönünü belirlemede kilit rol oynayacak. Faiz kararı altın fiyatlarından dövize, borsadan kripto paralara kadar geniş bir yelpazede etkili olabilir. Peki, Mayıs ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz beklentisi ne yönde?

MAYI AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED Faiz kararı toplantının ardından 7 Mayıs günü saat 22:00'da açıklanacak.

FED FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

ABD Başkanı Donald Trump, faiz indirimi çağrılarına devam ederken, ABD Merkez Bankasının ( Fed ) istihdam artışının dirençli kalmaya devam ettiğini gösteren veriler sonrası bu haftaki toplantısında politika faizini sabit tutması bekleniyor.

ABD'de tarife politikalarının gölgesinde açıklanan veriler, son dönemde enflasyonda yavaşlama yaşandığına, istihdam artışının ise hızı azalsa da istikrarlı seyrini sürdürdüğüne işaret ediyor.

Tarifelerin getirebileceği yüksek maliyetlerden kaçınmak amacıyla mart ayında rekor seviyeye ulaşan ithalat, ABD'nin Gayrisafi Yurt İçi Hasılası'na (GSYH) negatif etki yaparken, ülkede ekonomik faaliyette daralma sinyalleri alınıyor.

Analistler, 2025'in ilk çeyreğinde ülke ekonomisinin üç yıl sonra ilk kez küçülmesinin resesyon endişelerini artırdığını, güçlü gelen tarım dışı istihdam verilerinin ise bu endişeleri yatıştırdığını belirtiyor.

???????ABD Başkanı Trump, Fed'in faiz indirimine gitmesi yönündeki baskılarını artırırken, Banka'nın bu haftaki toplantısında faizleri sabit tutması bekleniyor.