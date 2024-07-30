Maximin neden yok sakat mı, cezalı mı?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçından İsviçre'nin Lugano takımını konuk edecek. Sarı-lacivertliler, deplasmandaki ilk müsabakayı 4-3 kazanmayı başarmıştı. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu. Maximin neden yok sakat mı, cezalı mı?

KANARYA NASIL TUR ATLAR?

Sarı-lacivertliler, her türlü galibiyet ve beraberlikte adını bir üst tura yazdıracak. Tek farklı mağlubiyet halinde uzatmalara gidecek müsabakada, 2 ve daha farklı yenilgi halinde ise turu Lugano geçecek.

İLK 11'LER

Fenerbahçe : Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, Krunic, Fred, Tadic, Szymanski, Ferdi, Dzeko.

Lugano: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Hajdari, Mahmoud, Doumbia, Bislimi, Bottani, Valenzuela, Aliseda.

RAKİP LILLE OLACAK

Fenerbahçe, İsviçre temsilcisi Lugano'yu elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa'nın Lille takımıyla karşılaşacak. Organizasyonda 3. eleme turu ilk maçları, 6-7 Ağustos, rövanşlar ise 13 Ağustos tarihinde oynanacak.

MAXIMIN NEDEN YOK?

Maximin yedek kadroda yer alıyor.