Maximin neden yok sakat mı, cezalı mı?
İlk maçı deplasmanda 4-3 kazanan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında İsviçre'nin Lugano ekibini ağırlayacak. Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, İngiltere Futbol Federasyonundan Robert Jones yönetecek. Peki, Maximin neden yok sakat mı, cezalı mı?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçından İsviçre'nin Lugano takımını konuk edecek. Sarı-lacivertliler, deplasmandaki ilk müsabakayı 4-3 kazanmayı başarmıştı. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu. Maximin neden yok sakat mı, cezalı mı?
KANARYA NASIL TUR ATLAR?
Sarı-lacivertliler, her türlü galibiyet ve beraberlikte adını bir üst tura yazdıracak. Tek farklı mağlubiyet halinde uzatmalara gidecek müsabakada, 2 ve daha farklı yenilgi halinde ise turu Lugano geçecek.
İLK 11'LER
Fenerbahçe : Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, Krunic, Fred, Tadic, Szymanski, Ferdi, Dzeko.
Lugano: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Hajdari, Mahmoud, Doumbia, Bislimi, Bottani, Valenzuela, Aliseda.
RAKİP LILLE OLACAK
Fenerbahçe, İsviçre temsilcisi Lugano'yu elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa'nın Lille takımıyla karşılaşacak. Organizasyonda 3. eleme turu ilk maçları, 6-7 Ağustos, rövanşlar ise 13 Ağustos tarihinde oynanacak.
MAXIMIN NEDEN YOK?
Maximin yedek kadroda yer alıyor.