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MAS hangi ülke? 2024 Olimpiyatlar MAS açılımı ne?

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Uluslararası Olimpiyat Komitesi, (UOK) Olimpiyat Oyunları'na katılan ülkelerin kafilelerini ve sporcu gruplarını işaret edebilmek için üç harften oluşan ülke kodları kullanıyor. Peki, MAS hangi ülke? MAS açılımı ne?

Her kod bir Ulusal Olimpiyat Komitesi'ni belirliyor. Geçmiş Oyunlar'da ise belirli ülkeler ve durumlar için de bu tip kodlar kullanıldı; mesela farklı ülkeden oluşturulan sporcu kafileleri veya hiçbir ülkeyi temsil etmeyen atlet grupları gibi. Peki, MAS hangi ülke? MAS açılımı ne?

MAS HANGİ ÜLKE?

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, (UOK) Olimpiyat Oyunları'na katılan ülkelerin kafilelerini ve sporcu gruplarını işaret edebilmek için üç harften oluşan ülke kodları kullanıyor. Her kod ise bir Ulusal Olimpiyat Komitesi'ni belirliyor. Geçmiş Oyunlar'da ise belirli ülkeler ve durumlar için de bu tip kodlar kullanıldı; mesela farklı ülkeden oluşturulan sporcu kafileleri veya hiçbir ülkeyi temsil etmeyen atlet grupları gibi. UOK'nın bazı kullandığı kodlar ise standartlaşmış ISO 3166-1alpha-3 kod listesinden çok daha farklı. FIFA, FIBA ya da İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları gibi daha başka uluslararası spor organizasyonları da, katılımcı ülke kafilelerini isimlendirebilmek için aynı kodları kullanıyorlar.

MAS : Malezya

Osman Demir
Osman Demir
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