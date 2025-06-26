Martı TAG yasal mı, yasallaştı mı?

Kullanıcılar, Martı TAG yasal mı ve bu uygulama gerçekten yasallaştı mı gibi sorulara yanıt ararken, uygulamanın faaliyet alanı ve dayandığı yasal zemin oldukça merak ediliyor. Peki, Martı TAG yasal mı ve bu sistem nasıl işliyor? İşte detaylar...

MARTI TAG YASAL MI?

Martı TAG yasallaşmadı. Bugün verilen mahkeme kararı gereği Martı TAG e-Ulaşım lisansı almaya hak kazandı. Mahkemeden Martı Tag için verilen kararda şu ifadeler yer alıyor;

"Davacı şirket tarafından, 'elektronik ulaşım yönetim lisansı' yapılan başvurunun zımnen reddine dair işlemin; hukuka aykırı olduğu, İstanbul'da taksi hizmetine erişim ve yönetim için çevrimiçi uygulamalar ile hizmet vermek İsteyen gerçek ve tüzel kişilerin toplu ve kamusal ulaşım hizmetlerinin planlanması, koordinasyonu ve denetiminin sağlanması için elektronik ulaşım yönetimi lisansını alması gerektiği, UKOME kararıyla bu belgenin alınması için gerekli belgelerin belirlendiği, idareye sayılan belgelerin teslim edilmesine rağmen lisansın düzenlenmediği ileri sürülerek iptaline karar verilmesi istenilmektedir."

OĞUZ ALPER ÖKTEM KİMDİR?

Oğuz Alper Öktem, 10 Ocak 1991 yılında Kocaeli'de doğmuştur. 2005 yılında başladığı Vehbi Koç Vakfı Koç Özel Lisesi'ni 2009 yılında mezun olduktan sonra Chicago Üniversitesi'nde Ekonomi bölümünde lisans öğrenimine başlamış ve 2012 yılında eğitimini onur derecesiyle 3 yılda tamamlamıştır. Ardından London School of Economics'te yüksek lisansına başlamış ve 2014 yılında mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimi için Londra'da bulunduğu süreçte LSE Turkish Society'de başkan olarak görev yapmıştır.

Oğuz Alper Öktem, öğrenim hayatını tamamladıktan sonra Deutsche Bank'ın Londra'da bulunan ofisinde nükleer enerji şirketleri üzerine çalışmalarda bulunmuştur. İstanbul'a dönmesinin ardından BluTV Şirketi'nde Chief Operating Officer olarak çalışmıştır. İstanbul'da bulunduğu süreç boyunca Kolektif House'un yatırımcıları arasında yer almıştır. Kasım 2018 yılında kız kardeşi Seher Sena Öktem ile birlikte mikromobilite sektöründe Martı Teknoloji şirketini kurmuştur. 2019 Webrazzi ödüllerinde yılın girişimcisi seçilmiştir. MediaCat dergisinin her yıl düzenlediği En Yaratıcı 50 listesinde "Şehir İçi Ulaşımına Yeni Bir Soluk Getiren Girişimci" olarak 2020 listesinde yerini almıştır. Webrazzi tarafından 2020 yılı için düzenlenen "En Yaratıcı 50" yarışmasının kazananı olmuştur.