Marketler bugün açık mı? BİM, A101, ŞOK, Migros, File market çalışma saatleri!

Bugün Kurban Bayramı'nın 1. günü olması nedeniyle marketler bugün açık mı sorusu tüm Türkiye genelinde gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Market zincirleri bayram boyunca farklı saatlerde hizmet veriyor ve bazı şubeler kısıtlı çalışma saatleriyle faaliyet gösteriyor. Peki, marketler bugün açık mı, bayramın 1. günü BİM, A101, ŞOK ve Migros saat kaçta açılıyor? İşte 6 Haziran 2025 Cuma gününe ait market çalışma saatleri ve detaylar…

BİM BUGÜN AÇIK MI?

"Marketler bugün açık mı" sorusunun BİM özelindeki cevabı net: BİM marketler bayramın ilk iki günü kapalı. Yani 6 ve 7 Haziran tarihlerinde hiçbir BİM şubesi açık olmayacak. 8 Haziran Pazar günü (bayramın 3. günü) sabah 09:00 itibariyle BİM mağazaları tekrar hizmet vermeye başlayacak.

A101 MARKET BUGÜN AÇIK MI?

A101 mağazaları, bayramın ilk günü öğle saatlerinde, genellikle 12:00 civarında açılacak. "Marketler bugün açık mı" sorusuna A101 için verilecek yanıt "sınırlı şekilde evet" şeklinde olabilir. A101 şubelerinin büyük çoğunluğu saat 21:00'e kadar hizmet verecek. Ancak bazı şubelerin kapalı olabileceği bildiriliyor.

ŞOK MARKET BAYRAMIN 1. GÜNÜ AÇIK MI?

ŞOK marketler, Kurban Bayramı boyunca açık olacak. Bugün yani bayramın birinci günü 13:00'te açılması ve 21:00'de kapanması bekleniyor. Diğer günlerde ise çalışma saatlerinin 09:00 – 21:00 aralığında olması öngörülüyor.

MİGROS BUGÜN AÇIK MI?

Migros ve Migros Jet mağazaları, bayramın ilk günü öğle saatlerinde açılıyor. Migros mağazalarının çoğu 12:00 – 21:00 saatleri arasında açık olacak. Migros Jet şubeleri ise bölgeye ve yoğunluğa göre farklılık gösterebilir.

FİLE BUGÜN AÇIK MI?

File marketler de tıpkı BİM zincirine bağlı olduğu için bayramın ilk günü kapalıdır. File mağazalarının 8 Haziran'dan itibaren saat 09:00'da yeniden hizmete başlaması bekleniyor.