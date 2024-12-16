Market poşetleri ne kadar, kaç TL oldu 2025?

Türkiye'de market poşetleri için uygulanan ücret, çevre kirliliğini azaltmak amacıyla 2019 yılında yürürlüğe giren "ücretli plastik poşet" düzenlemesiyle belirlenmişti. Peki, 2025 yılı itibarıyla market poşetleri ne kadar oldu, kaç TL'ye satılıyor? Bu soru, alışveriş yapan milyonlarca vatandaş tarafından sıkça merak ediliyor. Market poşetleri ne kadar, kaç TL oldu? Detaylar haberimizde...

MARKET POŞETİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Plastik poşetlerin fiyatının 2024'te 1,5 TL civarında olması bekleniyor. Fiyat artışının, tüketicileri plastik poşet yerine bez çanta, file ve geri dönüştürülebilir torbalara yönlendirmesi amaçlanıyor. Bu artış, poşetlerin üretim maliyetleri ile uyumlu hale getirilmesi ve çevreyi koruma bilincinin güçlendirilmesi hedefiyle planlanıyor.

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda yapılan toplantıya sektör temsilcileri katılarak görüşlerini bildirdi. Bir poşetin perakendecilere maliyetinin ortalama 1,19 TL'ye ulaştığına dikkat çekildi. Ayrıca 25 kuruş olan poşet fiyatının plastik poşet tüketimini azaltacak bir tutar olmadığı görüşü dile getirilirken, plastik poşet kullanımının arttığı da vurgulandı.