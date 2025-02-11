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MARKET FİYATI ÜRÜN KARŞILAŞTIRMA | Market fiyatları ürün karşılaştırma sitesi açıldı mı? (marketfiyati.org)

MARKET FİYATI ÜRÜN KARŞILAŞTIRMA | Market fiyatları ürün karşılaştırma sitesi açıldı mı? (marketfiyati.org)
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Market fiyatları ve ürün karşılaştırmasına dair bilgiler sunan yeni bir site olan Marketfiyati.org kullanıcılarına hizmet vermeye başladı. Bu platform, tüketicilere en uygun fiyatları bulma ve karşılaştırma imkanı sunarak, bilinçli alışveriş yapmalarına yardımcı olmayı hedefliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, zincir marketlerdeki yaklaşık 50 bin ürünün fiyatlarını karşılaştırabileceğiniz marketfiyati.org.tr platformunu kullanıma açtı. Bu platform sayesinde, meyve, sebze, et, süt ürünleri gibi birçok kategorideki ürünün fiyatlarını anlık olarak karşılaştırabilir ve en uygun fiyatlı ürünü kolayca bulabilirsiniz. Peki, Market fiyatları ürün karşılaştırma sitesi açıldı mı? (marketfiyati.org)

MARKET FİYATI ÜRÜN KARŞILAŞTIRMA SİTESİ AÇILDI MI?

Platform, A101, BİM, CarrefourSA, HAKMAR, MİGROS, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ve ŞOK gibi büyük zincir marketlerin fiyat verilerini içeriyor. Ayrıca, "Market Fiyatı" mobil uygulaması da yakında erişime açılacak.

MARKET FİYATI ÜRÜN KARŞILAŞTIRMA | Market fiyatları ürün karşılaştırma sitesi açıldı mı? (marketfiyati.org)

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