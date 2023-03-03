Mansur Yavaş aday mı? AÇIKLAMA! Mansur Yavaş adaylık açıklaması ne dedi? Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adayı mı, olacak mı?

Meral Akşener'in Mansur Yavaş'a adaylık çağrısı yapması üzerine Mansur Yavaş aday olacak mı? Mansur Yavaş adaylık açıklaması ne dedi? Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adayı mı, olacak mı? soruları gündeme taşındı.

Mansur Yavaş aday olacak mı? Meral Akşener'in Mansur Yavaş'a adaylık çağrısı yapması üzerine Mansur Yavaş aday olacak mı? Mansur Yavaş adaylık açıklaması ne dedi? Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adayı mı, olacak mı? soruları gündeme taşındı. Detaylar!

MANSUR YAVAŞ ADAY MI?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genel İdare Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor. Akşener, "İYİ parti bir tercihe zorlanmıştır, bir kıskaca alınmıştır. Dayatmaya boyun eğmeyeceğiz. Dün toplantıdan Kılıçdaroğlu'nun adı adaylık için beyan edildi. Biz ise Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun adını andık. Şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edildi." dedi.

MANSUR YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NA ÇAĞRI

Bu yüzden Sayın Mansur Yavaş ve Sayın Ekrem İmamoğlu'na çağrı yapıyorum. Tüm engellemelere rağmen çok çalıştınız. Görevinizi en iyi şekilde yaptınız. Milletimizi enkaz altında bile yalnız bırakmadınız. Çok kritik bir kırılmanın eşiğinde milletimiz sizi göreve çağırıyor. Bu vazife dayatmayı değil, dayatmacılığı yıkma vazifesidir. Hiç şüphemiz yok ki bu vazife reddedilmez bir vazifedir. Bu çağrının sahibi millettir. Bu saatten sonra bizlere düşen seçim yapmaktır."

MANSUR YAVAŞ ADAYLIK HAKKINDA NE DEMİŞTİ?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş geçtiğimiz günlerde, FOX TV'de İlker Karagöz'ün sorularını yanıtladı.

Yavaş adaylıkla ilgili bir soruya yanıtında, "Genel Başkanımız aday olursa arkasındayız, 6'lı Masa başka bir aday çıkarırsa yine arkasındayız ama 6'lı Masa başka bir karar alırsa benim böyle bir talebim yok ama görev olarak kabul edebilirim, böyle bir karar oy birliği ile alınırsa. 6'lı Masa'nın en uygun kararı vereceğine inanıyorum. İşime odaklıyım" dedi.