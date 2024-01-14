14 Ocak Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Manisa FK - Kocaeli spor spor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Manisa FK - Kocaelispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Manisa FK - Kocaelispor CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Manisa FK - Kocaelispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Manisa FK - Kocaelispor maçı nereden izlenir?

MANİSA FK - KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

14 Ocak 2024 tarihinde Manisa FK ile Kocaelispor arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, TRT Spor ve Bein Sports Max 1 kanallarından canlı olarak izlenebilecek. TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilirken, Bein Sports Max 1, Digiturk 82, Kablo TV 236 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir. Maç, 14 Ocak Pazar günü saat 13:30'da Manisa'da, Mümin Özkasap Stadyumu'nda oynanacak. Futbolseverler, bu mücadeleyi canlı olarak takip edebilirler.