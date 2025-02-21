Manisa FK Boluspor CANLI nereden izlenir? 1. Lig Manisa FK Boluspor maçı ne zaman, hangi kanalda?

Manisa FK Boluspor maçı hangi kanalda? Manisa FK Boluspor maçı öncesi Manisa FK Boluspor maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. 1. Lig'in önemli mücadelelerinden Manisa FK Boluspor maçı detayları araştırılıyor. Peki, Manisa FK Boluspor maçını hangi kanal veriyor? İşte Manisa FK Boluspor maçı yayın bilgisi haberimizde!

MANİSA FK BOLUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Manisa FK ile Boluspor arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, TRT Spor, Bein Sports Max 1 kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

MANİSA FK BOLUSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Manisa FK Boluspor maçı, 21 Şubat Cuma günü oynanıyor.

Manisa FK Boluspor maçı, saat 20:00'de başlayacak.

MANİSA FK BOLUSPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Manisa FK Boluspor maçı henüz bitmedi.

MANİSA FK BOLUSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Manisa FK ve Boluspor, karşı karşıya geleceği Trendyol 1. Lig maçı, Manisa'da, Mümin Özkasap Stadyumu'nda oynanacak.