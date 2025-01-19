MANCHESTER UNITED BRIGHTON maçı CANLI izle! Manchester United Brighton maçı ŞİFRESİZ izleme linki

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MANCHESTER UNITED - BRIGHTON MAÇI SAAT KAÇTA?

Manchester United - Brighton maçı 19 Ocak Pazar günü saat 17.00'de oynanacak.

MANCHESTER UNITED - BRIGHTON MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Old Trafford'da oynanacak Manchester United - Brighton maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BEIN SPORTS 3 FREKANS BİLGİLERİ

Frekans: 11675 MHz

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol Oranı (SR): 24444

FEC: 3/4

Kapsama Alanı: Batı

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