Üye Girişi
Haberler
Hamas'tan esir takası sonrası ilk açıklama: Halkımızın akan kanı boşuna olmayacak

Hamas'tan esir takası sonrası ilk açıklama: Halkımızın akan kanı boşuna olmayacak
Ateşkesin ardından İsrail ile Hamas arasında ilk esir takası başladı

Ateşkesin ardından İsrail ile Hamas arasında ilk esir takası başladı
Ateşkes sonrası yurduna dönen Filistinli: Neyim varsa feda ettim, Allah'ın izniyle galip geldik

Ateşkes sonrası yurda dönen Filistinli kadının o sözleri duygulandırdı
İsrailli rehinelerin Hamas tarafından serbest bırakıldığı anlar görüntülendi

İsrailli 3 rehine böyle serbest bırakıldı

MANCHESTER UNITED BRIGHTON maçı CANLI izle! Manchester United Brighton maçı ŞİFRESİZ izleme linki

MANCHESTER UNITED BRIGHTON maçı CANLI izle! Manchester United Brighton maçı ŞİFRESİZ izleme linki
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manchester United ve Brighton arasında oynanacak olan futbol maçı canlı izlenebilecek. Manchester United - Brighton maçı futbolseverlerin heyecanla beklediği Premier Lig'in en dikkat çeken karşılaşmalarından biri. Peki, Manchester United - Brighton maçı canlı izle seçeneğiyle nasıl takip edilebilir?

Manchester United Brighton maçı ŞİFRESİZ izleme linki! Şifresiz ve HD kalitesinde izlemek isteyen taraftarlar, bu karşılaşma için yasal platformları araştırıyor. Manchester United - Brighton maçı şifresiz izleme linki gibi sorgular, bu süreçte en sık aranan başlıklar arasında yer alıyor. Premier Lig'in bu zorlu mücadelesi, Manchester United'ın güçlü kadrosu ve Brighton'ın sürpriz arayışıyla dikkat çekiyor. Manchester United - Brighton maçı canlı yayın detaylarını öğrenmek için işte tüm bilgiler!

MANCHESTER UNITED - BRIGHTON MAÇI SAAT KAÇTA?

Manchester United - Brighton maçı 19 Ocak Pazar günü saat 17.00'de oynanacak.

MANCHESTER UNITED - BRIGHTON MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Old Trafford'da oynanacak Manchester United - Brighton maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BEIN SPORTS 3 FREKANS BİLGİLERİ

Frekans: 11675 MHz

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol Oranı (SR): 24444

FEC: 3/4

Kapsama Alanı: Batı

BEIN SPORTS CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLA

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

Ateşkese saatler kala İsrail uçakları Gazze'ye broşürler attı
img

Kapısını çalan takıma çok şaşıracaksınız
img

Gazze boykotu işe yaradı mı? Starbucks'tan flaş karar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes bu pozisyonları konuşuyor: Fenerbahçe'nin peş peşe attığı 2 gol birden iptal oldu

Fenerbahçe'nin peş peşe attığı 2 gol birden iptal oldu
Canlı anlatım! Adana'da goller peş peşe geldi

Adana'da neler oluyor neler! Goller peş peşe geldi
Trump'ın Gazze planı belli oldu! Yerinden edilen Filistinlileri o ülkeye yerleştirecek

Trump, yerinden edilen Filistinlileri o ülkeye yerleştirecek
AK Partili eski Milletvekili Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İmamoğlu hakkında uyardı

Eski AK Partili Vekil, Erdoğan'ı İmamoğlu hakkında uyardı
İstanbul'da nikah törenine silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı

En mutlu günleri kana bulandı! Gelin ve damada silahlı saldırı
Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri ve üyesi Türkiye'ye getirildi

Kırmızı bültenle aranıyorlardı! Türkiye'ye böyle getirildiler

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.