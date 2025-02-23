Manchester City Liverpool CANLI nereden izlenir? Premier Lig Manchester City Liverpool maçı ne zaman, hangi kanalda?

Manchester City Liverpool maçı hangi kanalda? Manchester City Liverpool maçı öncesi Manchester City Liverpool maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Premier Lig'in önemli mücadelelerinden Manchester City Liverpool maçı detayları araştırılıyor. Peki, Manchester City Liverpool maçını hangi kanal veriyor? İşte Manchester City Liverpool maçı yayın bilgisi haberimizde!

MANCHESTER CİTY LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Manchester City ile Liverpool arasındaki İngiltere Premier Lig maçı, Bein Sports beIN Connect, Bein Sports 3 kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

MANCHESTER CİTY LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Manchester City Liverpool maçı, 23 Şubat Pazar günü oynanıyor.

Manchester City Liverpool maçı, saat 19:00'da başlayacak.

MANCHESTER CİTY LİVERPOOL MAÇI KAÇ KAÇ?

Manchester City Liverpool maçı henüz bitmedi.

MANCHESTER CİTY LİVERPOOLMAÇI NEREDE OYNANACAK?

Manchester City ve Liverpool, karşı karşıya geleceği İngiltere Premier Lig maçı, Manchester'da, Etihad Stadyumu'nda oynanacak.