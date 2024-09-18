Manchester City Inter maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Manchester City Inter maçı golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

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MANCHESTER CİTY INTER MAÇI KAÇ KAÇ?

Manchester City Inter maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

MANCHESTER CITY INTER MAÇI CANLI YAYIN

Manchester City Inter maçını Tabii'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

MANCHESTER CITY INTER MAÇI SAAT KAÇTA?

Manchester City Inter maçı saat 22.00'de başlayacak.

MANCHESTER CITY INTER MAÇI NE ZAMAN?

Manchester City Inter maçı bu akşam saat 22.00'de oynanacak.

MANCHESTER CITY INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

Manchester City Inter maçı Tabii'dencanlı olarak yayınlanacak.

MANCHESTER CITY INTER MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Manchester City Inter maçı Manchester'da, Etihad Stadyumu'nda oynanacak.