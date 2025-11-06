Haberler

Manchester City, Borussia Dortmund'u dağıttı! Haaland tarihe geçti

Manchester City, Borussia Dortmund'u dağıttı! Haaland tarihe geçti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Manchester City, Borussia Dortmund'u 4-1 yenerek grup liderliğini sürdürdü. Maçta Manchester City'nin gollerini Phil Foden, Erling Haaland ve Rayan Cherki atarken, Dortmund'un tek golü Waldemar Anton'dan geldi. Bu galibiyetle Manchester City puanını 10'a çıkararak liderliğini perçinledi. Borussia Dortmund ise 7 puanda kaldı. Norveçli yıldız Erling Haaland, bu golle tarihe geçti.

  • Manchester City, Borussia Dortmund'u 4-1 mağlup etti.
  • Erling Haaland, üç farklı kulüple üst üste beş Şampiyonlar Ligi maçında gol atan ilk futbolcu oldu.
  • Manchester City 10 puanla grup lideri oldu.

Uefa Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Manchester City, sahasında Borussia Dortmund'u 4-1 mağlup ederek grup liderliğini perçinledi.

MAÇTA GOL YAĞMURU

Etihad Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekibin gollerini 22. ve 57. dakikalarda Phil Foden, 29. dakikada Erling Haaland ve 90. dakikada Rayan Cherki kaydetti. Dortmund'un tek golü ise 72. dakikada Waldemar Anton'dan geldi.

HAALAND TARİHE GEÇTİ

Norveçli yıldız Erling Haaland, bu golle tarihe geçti. Haaland, üç farklı kulüp — Salzburg, Borussia Dortmund ve Manchester City — formalarıyla üst üste beş Şampiyonlar Ligi maçında gol atan ilk futbolcu oldu.

PUAN DURUMU

Bu galibiyetle Manchester City 10 puana yükselerek zirvede yer aldı. Borussia Dortmund ise 7 puanda kaldı.

SONRAKİ HAFTA

Manchester City bir sonraki hafta sahasında Bayer Leverkusen'i ağırlayacak. Borussia Dortmund ise Almanya'da Villarreal ile karşılaşacak.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Kargo uçağı kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi

Ülkeyi yangın yerine çeviren kazada bilanço ağırlaşıyor
İBB soruşturmasında 4 gazeteci ifade vermek için emniyete götürüldü

Sabah saatlerinde evlerinden alınan 4 gazeteci emniyete götürüldü
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYeşil Siyah:

Singo yer bunu

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alkollü sürücüden polise: Ehliyetimi alma, kemerden ceza yaz

Alkollü sürücüden polislere akıllara ziyan teklif: Ehliyetimi alma...
'Rüzgar farklı esiyor' diyen AK Partili Şamil Tayyar'ın, Öcalan uyarısı bomba

"Rüzgar farklı esiyor" diyen AK Partili ismin, Öcalan uyarısı bomba
Barışmak için gitti, evlendiğini öğrenince kabusu yaşattı! Yardım çığlıkları mahalleyi inletti

Barışmak için gitti, evlendiğini öğrenince kabusu yaşattı
Kadın WC tabelası gitti, yerine gelen bir hayli ilginç

Kadın WC tabelası gitti, yerine gelen bir hayli ilginç
Alkollü sürücüden polise: Ehliyetimi alma, kemerden ceza yaz

Alkollü sürücüden polislere akıllara ziyan teklif: Ehliyetimi alma...
'Çarpıntı' dizisinde şok ayrılık! Mihriban Er'den isyan etti

'Çarpıntı' dizisinde şok ayrılık! Ünlü oyuncu isyan etti
Bodrum'da susuzluğu protesto etmek amacıyla meydanda duş aldı

En sonunda canına tak etti, herkesin içinde duş aldı
Dişlerini beyazlatmak için yaptığı akılalmaz!

Dişlerini beyazlatmak için yaptığı akılalmaz!
Kocaeli Müftülüğü'nden dikkat çeken '10 Kasım' kararı

O şehrimizde müftülükten dikkat çeken "10 Kasım" kararı!
Ajax-Galatasaray maçına gitmek isteyen İrem Derici'yi sinirden çılgına döndüren olay

Dev heyecana saatler kala aldığı haberle sinirden küplere bindi
Jose Mourinho, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yine kaybetti

Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü maçına çıktı! İşte sonuç
Sosyal medyayı yaktı geçti! Mali'nin eşinden cesur 'havuz keyfi'

Sosyal medyayı yaktı geçti! Mali'nin eşinden cesur 'havuz keyfi'
Yüksel Yıldırım: Galatasaray bırakırsa hemen transfer ederim

Yüksel Yıldırım: Galatasaray bırakırsa hemen transfer ederim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.