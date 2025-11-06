Manchester City, Borussia Dortmund'u dağıttı! Haaland tarihe geçti

Uefa Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Manchester City, sahasında Borussia Dortmund'u 4-1 mağlup ederek grup liderliğini perçinledi.

MAÇTA GOL YAĞMURU

Etihad Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekibin gollerini 22. ve 57. dakikalarda Phil Foden, 29. dakikada Erling Haaland ve 90. dakikada Rayan Cherki kaydetti. Dortmund'un tek golü ise 72. dakikada Waldemar Anton'dan geldi.

HAALAND TARİHE GEÇTİ

Norveçli yıldız Erling Haaland, bu golle tarihe geçti. Haaland, üç farklı kulüp — Salzburg, Borussia Dortmund ve Manchester City — formalarıyla üst üste beş Şampiyonlar Ligi maçında gol atan ilk futbolcu oldu.

PUAN DURUMU

Bu galibiyetle Manchester City 10 puana yükselerek zirvede yer aldı. Borussia Dortmund ise 7 puanda kaldı.

SONRAKİ HAFTA

Manchester City bir sonraki hafta sahasında Bayer Leverkusen'i ağırlayacak. Borussia Dortmund ise Almanya'da Villarreal ile karşılaşacak.