Manchester City, Borussia Dortmund'u dağıttı! Haaland tarihe geçti
UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Manchester City, Borussia Dortmund'u 4-1 yenerek grup liderliğini sürdürdü. Maçta Manchester City'nin gollerini Phil Foden, Erling Haaland ve Rayan Cherki atarken, Dortmund'un tek golü Waldemar Anton'dan geldi. Bu galibiyetle Manchester City puanını 10'a çıkararak liderliğini perçinledi. Borussia Dortmund ise 7 puanda kaldı. Norveçli yıldız Erling Haaland, bu golle tarihe geçti.
- Manchester City, Borussia Dortmund'u 4-1 mağlup etti.
- Erling Haaland, üç farklı kulüple üst üste beş Şampiyonlar Ligi maçında gol atan ilk futbolcu oldu.
- Manchester City 10 puanla grup lideri oldu.
Uefa Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Manchester City, sahasında Borussia Dortmund'u 4-1 mağlup ederek grup liderliğini perçinledi.
MAÇTA GOL YAĞMURU
Etihad Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekibin gollerini 22. ve 57. dakikalarda Phil Foden, 29. dakikada Erling Haaland ve 90. dakikada Rayan Cherki kaydetti. Dortmund'un tek golü ise 72. dakikada Waldemar Anton'dan geldi.
HAALAND TARİHE GEÇTİ
Norveçli yıldız Erling Haaland, bu golle tarihe geçti. Haaland, üç farklı kulüp — Salzburg, Borussia Dortmund ve Manchester City — formalarıyla üst üste beş Şampiyonlar Ligi maçında gol atan ilk futbolcu oldu.
PUAN DURUMU
Bu galibiyetle Manchester City 10 puana yükselerek zirvede yer aldı. Borussia Dortmund ise 7 puanda kaldı.
SONRAKİ HAFTA
Manchester City bir sonraki hafta sahasında Bayer Leverkusen'i ağırlayacak. Borussia Dortmund ise Almanya'da Villarreal ile karşılaşacak.