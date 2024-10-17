Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Şahin Altunok, kentte meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından kulübün ligden çekilme talebini kamuoyuna açıkladı. Malatyaspor Kulübü'nün ligden neden çekildiği merak ediliyor. Futbol severler ve Malatyaspor taraftarı konu ile ilgili açıklamayı araştırıyor. Peki, Malatyaspor Kulübü ligden neden çekildi? İşte detaylar...

MALATYASPOR KULÜNÜ LİGDEN NEDEN ÇEKİLDİ?

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Şahin Altunok, kentte meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından kulübün ligden çekilme talebini kamuoyuna açıkladı. Altunok, yaptığı açıklamada, "Haklarımız saklı kalmak kaydıyla, ligden çekilme kararımızı ifade etmek istiyorum. Aksi halde, burada can güvenliği tehlikede olan futbolcu kardeşlerimizin, hayatları boyunca unutamayacakları travmalar yaşamalarını önlemenin başka bir yolu kalmayacaktır." şeklinde konuştu.