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Makedonya Ermenistan maçı hangi kanalda? Makedonya Ermenistan maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

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Makedonya Ermenistan UEFA Uluslar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Makedonya Ermenistan maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Makedonya Ermenistan maçını hangi kanal veriyor? İşte Makedonya Ermenistan maçı yayın bilgisi!

Makedonya Ermenistan maçı hangi kanalda? Makedonya Ermenistan UEFA Uluslar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Makedonya Ermenistan maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Makedonya Ermenistan maçını hangi kanal veriyor? İşte Makedonya Ermenistan maçı yayın bilgisi!

MAKEDONYA ERMENİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Makedonya Ermenistan maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak. Makedonya Ermenistanmaçını EXXEN'den şifresiz izleyebilmeniz için EXXEN Spor kullanıcısı olmanız gerekmektedir. EXXEN Spor Paketi sahipleri bu akşamki Makedonya Ermenistanmaçını şifresiz izleyebilecekler.

MAKEDONYA ERMENİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Makedonya Ermenistan maçı bu akşam saat 21.45'te başlayacak. Maç EXXEN'den canlı olarak izlenebilecek.

MAKEDONYA ERMENİSTAN İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Makedonya Ermenistanmaçı 11'leri henüz belli olmadı.

MAKEDONYA ERMENİSTAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Makedonya Ermenistanmaçı, Skopje'da, National Arena Toshe Proeski Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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