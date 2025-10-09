Magnum çekilişi ne zaman? Magnum kasım ayı çekiliş sonuçları ne zaman belli olacak?

Magnum çekilişi heyecanı büyüyor! Binlerce kişinin katılım gösterdiği çekilişin ne zaman yapılacağı ve sonuçların ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Katılımcılar, ödüllerin sahiplerini bulacağı tarihi ve sonuçların ilan edilme sürecini araştırıyor. Magnum çekilişi ile ilgili detaylar ve son gelişmeler herkes tarafından yoğun ilgiyle takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Magnum çekilişinin kazanan talihlileri, 4 döneme ayrılarak farklı tarihlerde açıklanacak. İlk üç dönemin kazananları 12 Temmuz, 13 Eylül ve 8 Kasım 2025 tarihlerinde Hürriyet Gazetesi'nin Cumartesi ekinde yayımlanacak. Asil ve yedek talihlilere ise taahhütlü posta yoluyla tebligat yapılacak.

Çekilişler ise ilk üç dönem için sırasıyla 8 Temmuz, 9 Eylül ve 4 Kasım 2025 tarihlerinde saat 11.00'da gerçekleşecek. 4. dönem çekilişi ise 4 Kasım 2025 günü saat 11.30'da, U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri'nin Beyoğlu'ndaki merkezinde noter huzurunda ve halka açık olarak yapılacak. Tüm katılımlar bu çekilişlerde değerlendirilecek.

MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUCU ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ NASIL, NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Porsche Taycan'ın kazanan talihlileri, Hürriyet Gazetesi'nin Cumartesi Eki'nde ilan edilecek. Asil ve yedek talihlilere ise taahhütlü posta yoluyla tebligat yapılacak; ancak postadaki olası gecikme veya kayıplardan Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş. sorumlu tutulmayacak. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen katılımcılar için gazetede yayımlanan ilan tebligat yerine geçecek.

Magnum çekiliş sonuçları da yine Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki'nde duyurulacak.

Kazanan kişilerin herhangi bir ödeme yapması gerekip gerekmediği konusunda ise, ÖTV ve KDV dışındaki tüm vergiler ile noter işlemleri, MTV, trafik sigortası, ruhsat ve plaka gibi masraflar talihliye ait olacak. Bu giderler, çekiliş sonrası netleşerek talihlilerle paylaşılmaktadır.